Ontroostbare Marianne Vos in tranen na verloren sprint en gemiste wereldtitel

Anna van der Breggen: “Het voelde als twee ererondjes: zo veel volk en enthousiasme”

Meervoudige wereldkampioene Anna van der Breggen reed haar allerlaatste koers. Zij reed ‘in dienst van’ en bleef dus met lege handen achter, maar al bij al bleef ze positief:

“Eigenlijk was het wel genieten”, klonk het. “Ik heb afgezien in het begin en daarna gewoon mijn best gedaan, maar op het einde was het helemaal op. Op de lokale ronde in Leuven voelde het als twee ererondjes: zo veel volk en enthousiasme. Vanaf de kant, maar ook in het peloton. Ze wisten allemaal dat het mijn laatste wedstrijd was, dus ik heb veel bedankjes gekregen in het peloton. Dit was wel een moment waar ik naartoe leefde, vanaf nu hoef ik me niet druk meer te maken of het minder gaat of ik nog moet trainen. Dat is een lekker gevoel, al was het nog lekkerder geweest met een wereldtitel Marianne. Jammer, maar verdiend. Al heb ik zelf geen koers gezien, want ik was andere dingen aan het doen. (lacht) Ik gok op Van Aert voor morgen, het is een parcours voor hem.”