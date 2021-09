Elisa Balsamo sprakeloos na wereldtitel: “Ik weet niet hoe ik dit gevoel moet beschrijven”

Na een ijzersterke sprint kroonde Elisa Balsamo zich tot wereldkampioene bij de vrouwen. Ze versloeg daarin zelfs niemand minder dan Marianne Vos. Na afloop was de Italiaanse dan ook zichtbaar geëmotioneerd. “Dit is ongelofelijk.”

LEES OOK. Italiaanse Balsamo spurt naar wereldtitel in Leuven, Marianne Vos strandt op tweede plaats

“Ik ben totaal sprakeloos”, aldus een geëmotioneerde Elisa Balsamo. “Ik weet niet hoe ik dit gevoel moet beschrijven. Het is ongelofelijk. Dit is een droom voor mij na dit lange seizoen. Mijn team was zo goed. Zonder hen was deze trui niet mogelijk. Ze waren zo goed. Sorry, ik weet niet zo goed wat ik moet zeggen.”

Balsamo klopte met Marianne Vos niet de minste in de sprint. Dat deed ze na uitstekend voorbereidend werk van haar landgenotes. “Mijn teamgenoten deed de perfecte lead-out”, vertelde Balsamo. “Ik geloofde in haar. Na de laatste bocht zei ze tegen me dat ik full gas moest gaan en niet meer achterom kijken.”

“Ik zal een paar dagen nodig hebben om deze zege te realiseren. Ik wil mijn familie bedanken. Mijn vriend is hier en mijn ouders kijken thuis. Ook bedankt aan mijn coach en het hele team. Zonder hen stond ik hier niet.”

© BELGA