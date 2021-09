Lotte Kopecky kon niet meesprinten om wereldtitel: “Het ging te snel en ik zat te ver”

Lotte Kopecky werd zestiende op het WK wielrennen in Leuven. Ze was vooraf een schaduwfavoriete, maar de opeenvolging van de hellingen zorgde ervoor dat ze aan de finish op de Geldenaaksevest niet kon sprinten om een wereldtitel. “Ik voelde de laatste 2,5 kilometer dat ik te ver zat.”

Lotte Kopecky moest op de bergjes telkens gaatjes laten. “Ik had moeite om me te plaatsen voor de Wjjnpers”, stelde de Belgische achteraf voor de tv-camera’s. “Daar draaien de eerste vijf rensters vol op, maar als je als 25ste opdraait rij je je benen kapot. Op het laatste voelde ik dat het te hard ging en dat ik te ver zat. Voor mij was er geen ruimte meer om op te schuiven. Ik voelde al de laatste 2,5 kilometer dat ik te ver zat. Op de andere hellingen kon ik me wel positioneren, dus dit voelt aan als een eigen fout op die Wijnpers.”

Kopecky had ook mooie woorden over voor Jolien Dhoore, die volgende week een punt achter haar carrière zet. “Ze heeft veel betekend voor het Belgisch wielrennen. Ze heeft een lange carrière met veel overwinningen achter de rug. Veel jonge meisjes kijken op naar Jolien.”

D’hoore: “Kopecky kan elk WK winnen”

De voorlaatste koers voor Dhoore, dat is speciaal. “Ik heb enorm afgezien, maar ook heel veel genoten. Het was kippenvel met een glimlach. Soms wist ik niet wat doen: afzien, maar tegelijk ook lachen. Ik voelde me redelijk goed en ik voelde op het einde dat er ook nog iets op zat. Na de Wijnpers merkte ik dat er een gat gevallen was en dat Lotte niet mee was, dus heb ik me opgeofferd om het gat dicht te rijden. Anders was de koers voor ons afgelopen.”

Het parcours is listig lastig. “Dit parcours is slopend. Je denkt: “Ik ben oké”, maar dan komt die Wijnpers. Dat is echt een lastig dingetje. De positionering voor die helling gebeurt eigenlijk al op de hellingen vooraf. Je voelt ook elke meter bergop daar. Ik had eigenlijk al op de eerste keer Smeysberg en Moskesstraat al aanvallen verwacht van de Nederlanders, maar het kwam daar niet. Ik vroeg aan de Nederlanders: “Gaan jullie nog koersen of hoe zit het hier?”. Ze zeiden dat ze zich nog rustig zouden houden voor de tweede passage. Toen waarschuwde ik Lotte dat ze voorin moest zitten.”

“De klimmetjes zelf zijn niet lastig genoeg, maar de uitlopers en tussenstukken maken het verschil. Wie fris zit en op de Wijnpers goed opdraait, dan is er iets mogelijk.”

Volgende week volgt enkel nog de eerste vrouweneditie van Parijs-Roubaix. “Ik kijk uit naar volgende week, maar wat heb ik vandaag genoten. Ik kreeg ook van veel collega’s felicitaties, dus ik heb ook wel iets betekend blijkbaar. Dat was ook erg emotioneel. De rivaliteit met Lotte was niet altijd evident, want we waren ook ploegmakkers op de piste in de madison. Lotte Kopecky kan alles: klimmen en sprinten. Ze kan eigenlijk elke koers aan. Elk WK dat vanaf nu komt, heeft ze kans om te winnen.”