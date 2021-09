Taliban hangen lichamen op van kidnappers in verschillende delen van stad

LEES OOK. Taliban grijpen terug naar gruwelstraffen: “Handen afhakken is noodzakelijk voor de veiligheid”

“We zijn veranderd”, hadden de taliban in augustus aangekondigd toen ze in Afghanistan de macht grepen. Maar vorige week kondigde een topman van de beweging aan dat de gruwelstraffen zouden terugkeren. Lang hebben we daar niet op moeten wachten, nu dit weekend 4 verdachten van een kidnapping zijn opgehangen in het centrum van Herat, in het westen van het land.

Volgens provinciegouverneur Mawlawi Shir Ahmad Amar zijn de mannen gedood tijdens gevechten met de taliban nadat ze een handelaar en zijn zoon hadden gekidnapt. De twee zouden volgens de talibanleider gered zijn.

© AP

“Hun lichamen werden opgehangen op pleinen in de stad als voorbeeld voor andere kidnappers”, verklaarde hij. “Ze werden opgehangen zodat niemand anders dergelijke misdaad zal plegen.”

Met bloed doordrenkt

In een video die op sociale media is gedeeld, is het met bloed doordrenkte lichaam van een man te zien. Het lichaam is in kettingen gewikkeld en is aan een kraan opgehangen op het centrale plein van de stad Herat. Eind jaren 90 was het gebruikelijk tijdens het talibanregime om mensen in het openbaar te straffen met zweepslapen, steniging en het amputeren van ledematen.

Explosief ontploft

Nog in Afghanistan is zeker een persoon is gedood toen een explosief ontplofte in een konvooi van de taliban. Zeven anderen raakten gewond bij het incident dat zaterdagochtend plaatsvond in de provincie Nangarhar, in het oosten van het land. Volgens plaatselijke media ging het om een bermbom.

In Nangarhar, ooit een bolwerk van de terreurgroep Islamitische Staat (IS), is het aantal moorden en explosies toegenomen sinds de taliban midden augustus de controle over Afghanistan hebben overgenomen. IS heeft een aantal van de recente aanslagen opgeëist.