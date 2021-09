World Superbike in Jerez afgelast na dood van zestienjarige Spanjaard

Vinales overleed na een zware val in de Supersport 300-race. Het ongeval vond plaats in de elfde ronde. De zestienjarige jongen, een neef van MotoGP-rijder Maverick Vinales, overleed aan de gevolgen van zware hoofd- en borstkasverwondingen. Het was zijn eerste seizoen in de Supersport 300-klasse.

Het is nog onduidelijk of er morgen wel geracet zal worden in Jerez.