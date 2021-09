Van happende krokodil tot in brand vliegende kont: de strafste verhalen achter de schermen van James Bond

“You have a nasty habit of surviving”, sneert de slechterik richting James Bond in Octopussy. Voor de Britse geheim agent geldt dat, maar ook de zes acteurs die hem speelden zijn tijdens de opnames geregeld door het oog van de naald gekropen. Dan was de furie van het Vaticaan en die échte Egyptische spion op de set nog het minst van hun zorgen. Is iemand echt verbaasd dat het voor Daniel Craig na ‘No time to die’ welletjes is geweest?