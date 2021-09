Lando Norris verovert op sensationele wijze de polepositie in Rusland, voor Sainz en Russell

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hallucinante beelden met veel regen en zelfs bliksem deze ochtend in Sochi. De sessies van de F2 en F3 werden uitgesteld of geannuleerd, net als de laatste oefensessie voor de GP van Rusland. Maar de weergoden waren de Formule 1 deze middag gunstig gestemd want tegen het moment waarop de kwalificatie van start zou gaan klaarde het dan toch enigszins op boven het circuit.

Op een natte baan was het uitkijken voor de rijders want beide oefensessies op vrijdag vonden nog onder droge omstandigheden plaats en de kwalificatie was dan ook de eerste zoektocht naar grip op een natte baan.

Bij Antonio Giovinazzi liep het even mis. De Italiaan spinde met zijn Alfa Romeo F1-bolide en Charles Leclerc kon in zijn Ferrari maar net Giovinazzi ontwijken. Minder risico‘s zagen we bij Max Verstappen. Na even te hebben getest of zijn Red Bull F1-bolide met de nieuwe Honda-motor goed functioneerde zat Verstappen zijn kwalificatie er al op.

Een logische keuze van Verstappen want door zijn gridpenalty voor een nieuwe motor moet de Nederlander sowiezo helemaal achteraan vertrekken. De kwalificatie is dan ook een maat voor niets voor Verstappen en onnodige risico‘s nemen heeft dan ook geen zin. WK-rivaal Lewis Hamilton liet in Q1 de snelste tijd noteren.

In Q2 kregen de rijders nog steeds een redelijk natte baan voorgeschoteld. Charles Leclerc reed omwille van zijn gridpenalty geen snelle ronde meer.

Net als tijdens Q1 bevestigde Mercedes ook in Q2 haar favorietenrol door met beide wagens bovenaan te eindigen. Onderaan sneuvelde Sebastian Vettel nipt doordat hij een handvol duizendsten te traag was voor een plaats bij de snelste tien en dus ook Q3.

Toen er in Q3 om de polepositie werd zagen we Lewis Hamilton op de intermediates de voorlopige polepositie claimen. Lando Norris reed een verrassende tweede tijd en daarmee hield Norris Valtteri Bottas achter zich die genoegen moest nemen met de derde tijd.

Verschillende rijders schakelden met nog een dikke vijf minuten te gaan echter over op droogweerbanden en het was uitkijken of ze op slicks de polepositie van Lewis Hamilton nog konden bedreigen. Ook Hamilton kwam binnen voor een setje droogweerbanden maar hij raakte bij het binnenrijden van de pits de muur.

De gok om over te schakelen op de droogweerbanden loonde want eerst ging Carlos Sainz in de Ferrari naar de snelste tijd. Uiteindelijk was het echter Lando Norris die in de McLaren een verrassende polepositie wist te veroveren.

Na de dubbeloverwinning in Monza mochten ze bij McLaren dus opnieuw vieren want voor Lando Norris was het zijn allereerste polepositie in de Formule 1.

Carlos Sainz veroverde in de Ferrari met de tweede tijd een plaats op de eerste startrij, George Russell vervolledigde de top drie. Een sensationele uitslag dus van de kwalificatie want Lewis Hamilton moest uiteindelijk genoegen nemen met de vierde tijd. Dat belooft voor de race op zondag, zeker met ook nog eens Max Verstappen helemaal achteraan op de startgrid.

1 Lando Norris McLaren 1:47.238s 1:45.827s 1:41.993s

2 Carlos Sainz Ferrari 1:47.924s 1:46.521s 1:42.510s

3 George Russell Williams 1:48.303s 1:46.435s 1:42.983s

4 Lewis Hamilton Mercedes 1:45.992s 1:45.129s 1:44.050s

5 Daniel Ricciardo McLaren 1:48.345s 1:46.361s 1:44.156s

6 Fernando Alonso Alpine 1:47.877s 1:45.514s 1:44.204s

7 Valtteri Bottas Mercedes 1:46.396s 1:45.306s 1:44.710s

8 Lance Stroll Aston Martin 1:48.322s 1:46.360s 1:44.956s

9 Sergio Pérez Red Bull 1:46.455s 1:45.834s 1:45.337s

10 Esteban Ocon Alpine 1:48.099s 1:46.070s 1:45.865s

11 Sebastian Vettel Aston Martin 1:47.205s 1:46.573s

12 Pierre Gasly AlphaTauri 1:47.828s 1:46.641s

13 Yuki Tsunoda AlphaTauri 1:48.854s 1:46.751s

14 Nicholas Latifi Williams 1:48.252s

15 Charles Leclerc Ferrari 1:48.470s

16 Kimi Räikkönen Alfa Romeo 1:49.586s

17 Mick Schumacher Haas 1:49.830s

18 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 1:51.023s

19 Nikita Mazepin Haas 1:53.764s

20 Max Verstappen Red Bull