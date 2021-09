Extra concert van Ed Sheeran in ons land op zaterdag 23 juli

De ticketverkoop voor het concert van 22 juli ging zaterdag om 11 uur van start. Dat ging gepaard met technische problemen bij Ticketmaster, maar ook nadien bleef de vraag naar tickets “onverminderd groot”, klinkt het. Daarom dus de extra show, waarvoor de tickets eveneens te koop zijn bij Ticketmaster en Eventim.

De nieuwe tour van Ed Sheeran gaat in april 2022 van start, met eerst concerts in het VK, Ierland, Centraal-Europa en Scandinavië. Ed Sheeran zal tijdens de tour nieuwe tracks brengen van zijn volgende album ‘=’ (‘Equals’), dat uitkomt op 29 oktober. De ticketprijzen voor de concerts in het Koning Boudewijnstadion liggen tussen 72,4 euro en 101 euro, inclusief servicekosten.