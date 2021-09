Alle 65-plussers krijgen derde prik, uitnodigingen voor de 85-plussers gaan nu al de deur uit

Alle 65-plussers zullen een derde vaccindosis kunnen krijgen. Dat besliste de interministeriële conferentie volksgezondheid, zo meldt Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) via Twitter.

De reden is dat die bevolkingsgroep al enige tijd geleden hun twee prikken kregen. Recente studies wijzen uit dat de werkzaamheid van de vaccins na een paar maanden stevig achteruit boert. Maar met een derde prik, de zogenaamde boosterprik, krijgt het immuunsysteem nog een stevige versterking, die voor jaren moet beschermen. De Hoge Gezondheidsraad had al een positief advies afgeleverd voor die derde prik bij de mensen ouder dan 65, nu volgt de politiek dus.

De Gezondheidsraad raadt bovendien aan om dat die bevolkingsgroep nu wel een mRNA-vaccin krijgt, eentje van Pfizer of Moderna dus. Velen van hen kregen in het begin van de vaccinatiecampagne twee dosissen AstraZeneca of een enkele shot Johnson & Johnson. Alleen blijken die vaccins op termijn minder te beschermen tegen de nieuwe varianten van het coronavirus. De oudere bevolking kreeg in ons land vooral Pfizer (1,3 miljoen senioren) en AstraZeneca (577.000 senioren). (agy)