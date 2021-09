Oudsbergen

Aan de kruising van Breekiezel met de Leemakkerstraat in Gruitrode bouwt sociale woonmaatschappij Ons Dak 21 sociale appartementen. De woningen zijn voornamelijk bestemd voor oudere bewoners of personen met een fysieke beperking. De doelstelling is dat de bewoners er langer zelfstandig kunnen wonen in hun vertrouwde omgeving. De realisatie van het bouwproject is voorzien in 2022.