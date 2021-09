Stunt van KLJ jongeren, heel waltwilder kleurt rood van de ballonnen

Om hun startdag van 10 oktober aanstaande in de verf te zetten zorgden de KLJ jongeren van Waltwilder voor een opvallende stunt. In de nacht van zaterdag op zondag werden aan alle brievenbussen van het kerkdorp ballonnen opgehangen met een lekkernij. De verrassing voor de bewoners om bij het ochtendgloren overal de knalrode ballonnen te zien hangen was groot.

Ledenwerving is voor een jeugdbeweging een noodzaak, ieder jaar is het een vaste activiteit aan de start van het nieuwe seizoen vol activiteiten. “Onze startdag is op zondag 10 oktober. Na corona en een moeilijke tijd voor veel jongeren wilden we van onze startdag een groot feest maken”, vertelt hoofdleider Vincent Paulussen van de KLJ in Waltwilder. Geen gewone flyers om de start van het jaar vol spel en plezier aan te kondigen maar wel een opvallende stunt. “We beslisten om het hele dorp erbij te betrekken. Daarom hebben we 700 ballonnen opgeblazen en die in de nacht van vrijdag op zaterdag gaan ophangen aan elke brievenbus in Waltwilder, samen met een snoepje en info over onze jeugdbeweging”, vertelt hoofdleidster Nikki Boesmans.

Enorme klus

Om het verrassingseffect voor de inwoners van de Bilzerse deelgemeente te vergroten moesten de leden van de KLJ ‘s morgens om 4u uit de veren. De rode KLJ ballonnen werden eerst opgeblazen en dan verdeeld onder de helpers. “In totaal zijn we met twaalf bijna uitgeslapen personen aan de slag gegaan. Na ongeveer 3u was de klus geklaard. Het effect was prachtig en de eerste reacties bijzonder leuk. Zo overal de ballonnen zien wapperen bracht meteen een glimlach op menig gezicht”, lacht Vincent. “We hopen onze toffe bende bij de startactiviteit flink te kunnen uitbreiden. Iedereen vanaf 11 jaar is bij ons welkom. Momenteel telt onze KLJ bijna 30 leden en 11 leiders. Afspraak op 10 oktober aan de schoolweide van de Grittelberg waar we een enorme spannende stormbaan gaan opbouwen. (JoGe)

Johnny Geurts