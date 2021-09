PARCOURS WK WIELRENNEN 2021. Van Antwerpen naar Leuven, met twéé lokale ronden en 42 hellingen: pittig!

De wegrit van de mannen elite moet het hoogtepunt worden van het WK wielrennen in eigen land. Flanders 2021 schotelt op zondag 26 september alvast een uniek parcours voor, waar het voor iedereen constant opletten is: voor de renners wordt niet alleen de positionering op (en naar!) de 42 smalle hellingen cruciaal, net als voor de fans wordt het ook zaak om het overzicht te bewaren op de twéé lokale circuits. Ontdek hier alles wat u moeten weten over het parcours tussen de start op de Grote Markt van Antwerpen en de finish op de Geldenaaksevest in Leuven.

Wanneer? Zondag 26 september

Start: om 10u25 op de Grote Markt in Antwerpen

Aankomst: omstreeks 17u op de Geldenaaksevest in Leuven

Afstand: 268,30 km

Hoogteverschil: 2.562 m

Kort en bondig: pittig op twéé circuits

Flanders 2021 koos niet voor enkel wat plaatselijke rondjes op één circuit, zoals in het verleden het vaste stramien was op WK’s. Neen, er werd gekozen voor een lange aanloop (om kilometers te maken door het Vlaamsche land) én twee aparte lussen. Uniek en op papier een garantie voor spektakel.

Na de start in Antwerpen vertrekt het peloton richting Leuven, met een passage in het officiële WK-dorp Keerbergen. Aangekomen in Leuven ontplooit de finale zich op het lokale circuit (4 hellingen) en het Flandrien circuit (6 hellingen). Na een eerste verkennende ronde van de finale in de Leuvense binnenstad trekken de renners naar de Druivenstreek voor de eerste selectie op het Flandrien circuit, daarna wachten opnieuw vier rondjes in Leuven gevolgd door de tweede en laatste passage over het Flandrien circuit met tot slot nog tweeënhalf rondjes op het lokale circuit in Leuven. De finish na deze pittige en nerveuze wedstrijd wacht op de licht hellende Geldenaaksevest.

Start in Antwerpen

Het startschot wordt gegeven op de Grote Markt van Antwerpen, pal in het centrum van de stad. De geneutraliseerde start van 8 km brengt de renners langs de Scheldekaaien naar het MAS en het iconische Havengebouw Antwerpen, om daarna opnieuw via het centrum langs het station Antwerpen-Centraal en het Stadspark. naar de officiële start te rijden op de Britselei/Amerikalei in de buurt van het Oude Gerechtshof.

Via de Bolivartunnel, onder het Justitiepaleis, en de A12 trekt het peloton uiteindelijk richting Leuven. Onderweg zal er een passage zijn door Wilrijk, Kontich, Mechelen, Bonheiden, Keerbergen en Rotselaar. In Mechelen krijgen we onder meer de prachtige Sint-Romboutskathedraal en de Grote Markt te zien. Keerbergen zal dan weer als één van de “Official Villages” fungeren, waar heel wat randactiviteiten voor wielerfans zullen worden georganiseerd. Na 56 kilometer bereikt het peloton het lokale circuit in Leuven van 15,5 km.

Vier hellingen in centrum Leuven

De finish van de lokale ronde in Leuven is voorzien op de lichthellende Geldenaaksevest, ter hoogte van de Philipssite.

Na de eerste passage trekken de renners het centrum in, onder meer met de Sint-Pieterskerk en het historisch stadhuis als trekpleisters. Vier kilometer na de passage over de finish beginnen ze aan de eerste van vier korte maar steile hellingen: de Keizersberg (5%). Na een passage langs het kanaal Leuven-Dijle wacht al meteen de volgende helling, de lichtlopende Decouxlaan. Opnieuw het stadscentrum ingeslagen doemt de Wijnpers (7%) op, de derde helling op het lokaal circuit met even later ook de Sint-Antoniusberg. Deze korte, steile en smalle helling, deels in kasseien, is het laatste obstakel voor de licht hellende finish op de Geldenaaksevest.

“Stoempen” op Flandrien Circuit

Normaal gezien wordt de finale van een WK wielrennen afgewerkt op één lokaal circuit. Niet zo voor het WK in Vlaanderen, om de wedstrijd nog attractiever en selectiever te maken, werd geopteerd voor een tweede lokale ronde in de Druivenstreek, het Flandrien Circuit. Op het grondgebied van de gemeentes Huldenberg, Overijse en Tervuren, zullen de klassieke renners aan hun trekken komen met zes nijdige hellingen die mekaar kort opvolgen.

Beginnen doen we met de gekende Smeysberg (15%) in Huldenberg, na 3 km volgen al meteen de kasseien van de Moskesstraat. Amper 300 meter lang, maar met stijgingspercentages tot 18% en verdomd vervelende kasseien, wordt het dé scherprechter op het Flandrien Circuit. Deze helling zit al langer in de Primus Classic en blijft een lastig onding, ook nu de kasseien heraangelegd zijn.

Na de Moskesstraat volgt de afdaling richting Overijse centrum, waar we de gekende S-Bocht van Overijse beklimmen, in combinatie met de vervelend oplopende Taymansstraat. Een kronkelend peloton door het centrum van Overijse zal prachtige beelden opleveren vanuit de lucht.

Na de Taymansstraat rijden we richting Eizer, waar we de laatste helling op grondgebied Overijse afwerken, de minder bekende Bekestraat (8%): opnieuw een steile en smalle kasseihelling, waar het “stoempen” is om op die vervelend liggende stenen je weg naar boven te zoeken. Nadien komen we op grondgebied Tervuren, ook een “Official Village”, en deelgemeente Duisburg waar de vijfde helling wacht, de Veeweidestraat (5%). Als afsluiter van het Flandrien Circuit wordt de Smeysberg voor een tweede keer beklommen, waar boven op de top een heuse WK Fan Zone wordt georganiseerd.

Vervelende aankomst

Na al dat klimgeweld en draaien-en-keren door de Leuvense binnenstad volgt dan de ultieme finale. Na de laatste beklimming van de smalle Sint-Antoniusberg (met cruciale plaatsing!) volgt een korte afdaling van de Naamsestraat richting Leuvense Ring, waarna nog een vervelend oplopende stuk volgt richting finish.

Grote vraag wordt: met hoeveel gaan ze sprinten op die Geldenaaksevest? Want hoewel de 268,30 kilometer (ver boven de grens van de 200 km dus), de 2.562 hoogtemeters verdeeld over 42 (!) hellingen en het constante gewriemel voor de goede en cruciale positionering in het peloton voor een forse uitdunning moet hebben gezorgd, is het nog afwachten waar en hoe de kleppers hun concurrenten kunnen afschudden...

Samengevat:

- aanloop vanuit Antwerpen

- 1,5 x lokaal circuit Leuven

- 1 x Flandrien circuit

- 4x lokaal Circuit Leuven

- 1x Flandrien circuit

- 2,5 x lokaal circuit Leuven

© BELGA

Jasper Stuyven: “Kruising van Ronde van Vlaanderen en Brabantse Pijl”

Tot zover het theoretische, maar hoe kijkt de renners zelf naar dit parcours? Eén renner die aan de start staat kent het parcours alvast door en door: Leuvenaar Jasper Stuyven rijdt een WK in zijn achtertuin. “Een soort kruising van de Ronde van Vlaanderen en de Brabantse Pijl”, vat hij het samen in het wielermagazine Bahamontes. “Er is niet echt één breekpunt waar het zal gebeuren, maar de constante opeenvolging van kaskes én smalle baantjes zullen voor veel nervositeit zorgen. Het kan overal en nergens gebeuren, en niet iedereen kan dat gewriemel urenlang overleven. Sinds de Moskesstraat is heraangelegd heeft die veel van zijn charme verloren - vroeger was er maar één goede lijn maar nu kan je met twee of drie man naast elkaar blijven rijden - maar het blijft een lastige helling. Net als de Smeysberg: een lange, rechte straat en dan steil omhoog: een strontbergje!”

Volgens hem zijn er meerdere scenario’s mogelijk op dit parcours: “Heel veel hangt af van de manier waarop er zal gekoerst worden, én van het weer”, weet Stuyven. “Het ideale scenario voor de Belgen is een zware koers. En dat wordt moeilijk op een zonnige dag en wanneer België als enige land de koers wilt hard maken, terwijl de rest wil gaan sprinten met een zo groot mogelijke groep”.

In dat geval is kopman Wout van Aert ook zeker niet kansloos, maar Stuyven heeft een ander droomscenario: “Bij slecht weer wordt de koers sowieso lastig en als dan een paar landen mee de boel willen laten ontploffen, dan wordt het aan afvallingsrace.”

Belangrijkste tijdstippen:

10u25: start in Antwerpen

11u30: passage door WK-dorp Keerbergen

12u00: eerste doortocht op lokaal circuit in Leuven

12u50: eerste beklimming Moskesstraat in Flandrien Circuit

13u15: tweede beklimming Smeysberg

13u40: tweede doortocht op lokaal circuit in Leuven

14u00: derde doortocht op lokaal circuit in Leuven

14u25: vierde doortocht op lokaal circuit in Leuven

14u50: vijfde doortocht op lokaal circuit in Leuven

15u30: tweede beklimming Moskesstraat in Flandrien Circuit

15u55: derde beklimming Smeysberg

16u20: zesde doortocht op lokaal circuit in Leuven

16u45: zevende en laatste doortocht op lokaal circuit in Leuven

17u00: finish op Geldenaaksevest

Verken zelf al het parcours!

Wie dezer dagen zelf al eens de hellingen van het WK wil verkennen, kan een gpx downloaden op de website van Vlaams-Brabant: die route van 65,5 km bevat alle pittige klimmetjes van het WK in de twee plaatselijke lussen (605 hoogtemeters) en dat op een verkeersveilige manier door de grote wegen wat te vermijden.

Om af te vinken: alle 42 hellingen op een rij!

Helling 1: Wijnpers

Helling 2: Sint-Antoniusberg

Helling 3: Keizersberg

Helling 4: Decouxlaan

Helling 5: Wijnpers

Helling 6: Smeysberg

Helling 7: Moskesstraat

Helling 8: S-bocht Overijse - Taymansstraat

Helling 9: Bekestraat

Helling 10: Veeweide

Helling 11: Smeysberg

Helling 12: Sint-Antoniusberg

Helling 13: Keizersberg

Helling 14: Decouxlaan

Helling 15: Wijnpers

Helling 16: Sint-Antoniusberg

Helling 17: Keizersberg

Helling 18: Decouxlaan

Helling 19: Wijnpers

Helling 20: Sint-Antoniusberg

Helling 21: Keizersberg

Helling 22: Decouxlaan

Helling 23: Wijnpers

Helling 24: Sint-Antoniusberg

Helling 25: Keizersberg

Helling 26: Decouxlaan

Helling 27: Wijnpers

Helling 28: Smeysberg

Helling 29: Moskesstraat

Helling 30: S-bocht Overijse - Taymansstraat

Helling 31: Bekestraat

Helling 32: Veeweide

Helling 33: Smeysberg

Helling 34: Sint-Antoniusberg

Helling 35: Keizersberg

Helling 36: Decouxlaan

Helling 37: Wijnpers

Helling 38: Sint-Antoniusberg

Helling 39: Keizersberg

Helling 40: Decouxlaan

Helling 41: Wijnpers

Helling 42: Sint-Antoniusberg