WK WIELRENNEN 2021 VROUWEN. Wie houdt de Nederlandse vrouwen van het goud?

Op de voorlaatste dag van het WK wielrennen in eigen land staat de wegrit voor de vrouwen op het programma. De vrouwen leggen een gelijkaardig traject af als de mannen, maar hun wedstrijd is wel een dikke 100 kilometer korter. Kan Lotte Kopecky meestrijden voor een medaille?

Start: 12u20 in Antwerpen

Aankomst: 16u45 in Leuven

Afstand: 157,7 kilometer

Het parcours

De rensters starten op de Grote Markt in Antwerpen, vanwaar ze richting Leuven rijden. In Leuven rijden ze eerst anderhalve ronde op het lokaal circuit, om vervolgens een ronde op het zogenaamde Flandrien Circuit in Overijse te rijden. Voor de absolute finale gaat het opnieuw richting Leuven, waar de rensters nog eens tweeënhalve rondes van 15 kilometer moeten afleggen.

Op het 32 kilometer lange Flancrien Circuit in Overijse volgen zes hellingen elkaar in sneltempo op: de Smeysberg (700 meter, 8,8 %), de Moskesstraat (550 meter, 8%), de S-bocht Overijsse in combinatie met de Taymansstraat (738 meter, 5,5%), de Bekestraat (439 meter, 7,7%) en de Veeweidestraat (484 meter, 5,2%).

Op de plaatselijke ronde van 15 kilometer in Leuven liggen nog eens vier hellingen: de Keizersberg (290 meter, 6,6%), de Decouxlaan (975 meter, 2,5%), de Wijnpers (360 meter, 8%) en de Sint-Antoniusberg (230 meter, 5,5%). In de slotkilometer gaat het eerst nog 750 meter licht omhoog (2,2%) op de Geldenaaksevest, waarna de laatste 250 meter vlak zijn.

Mogen de Belgen dromen van het podium?

Dat moet Lotte Kopecky vooral doen. Op haar 25ste steekt Kopecky meer en meer haar neus aan het venster bij de wereldtop van het vrouwenwielrennen: op de Olympische Spelen in Tokio viel ze net naast het podium. Kopecky is ambitieus en heeft met de afscheidnemende Jolien D’Hoore een luxeknecht bij zich.

De voltallige Belgische selectie: Lotte Kopecky, Jolien D’Hoore, Shari Bossuyt, Kim De Baat, Valerie Demey en Jesse Vandenbulcke.

Lotte Kopecky werd knap vierde op de wegwedstrijd in Tokio. — © BELGA

Dit zijn de andere favorieten

Laten we er maar meteen de volledige Nederlandse selectie bijhalen: Anna van der Breggen, Ellen van Dijk, Lucinda Brand, Annemiek van Vleuten, Demi Vollering, Marianne Vos en Chantal Blaak. De Nederlanders kunnen op meerdere paarden wedden, maar de overwinning zal normaal gezien niet voor Anna van der Breggen zijn. De 31-jarige regerende wereldkampioene - die al verstek gaf voor de individuele tijdrit en de gemengde ploegentijdrit - is niet in topvorm en zal in haar laatste profkoers ooit voornamelijk een ondersteunende rol innemen.

Wie zijn de grootste uitdagers van de Nederlandse vrouwen? Dan moeten we vooral kijken naar de Italiaanse Elisa Longo Borghini en Elisa Balsamo, de Deense Emma Norsgaard, de Duitse Lisa Brennauer en de Britse Elizabeth Deignan. Ook het 20-jarige Hongaarse multitalent Kata Blanka Vas zou kunnen verrassen.

In 2020 haalde Anna van der Breggen het voor Annemiek van Vleuten en Elisa Longo Borghini. — © AP

Dit zijn de sleutelmomenten

Op het rondje in Overijse zal de beslissing nog niet vallen, maar kan er wel een stevige ontsnapping ontstaan. Op een parcours met veel bochten heeft een peloton het altijd moeilijker om een groepje vluchters terug te halen, maar de beloften bewezen vrijdag dat het wel degelijk mogelijk is.

Vrijdag soleerden junior Per Strand Hagenes (Noorwegen) en belofte Filippo Baroncini (Italië) op indrukwekkende wijze naar de winst. Welke vrouw heeft er zaterdag nog iets in de benen om op de laatste hellingen toe te slaan?