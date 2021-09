Piepjonge Britse Zoe Bäckstedt is wereldkampioene bij de junioren, opnieuw veel valpartijen op de omloop in Leuven

Zoe Bäckstedt heeft zich tot wereldkampioene bij de junioren gekroond. De Britse vierde vrijdag pas haar zeventiende verjaardag en is de dochter van ex-wielrenner Magnus Bäckstedt. Ze haalde het voor de Amerikaanse Kaia Schmid (18) in een enerverende onderlinge sprint. Marith Vanhove (18) was de sterkste Belgische met een zevende plaats.

Hoe kwam de wereldtitel tot stand?

Al in het begin van de koes ontstond een mooie kopgroep van veertien renster. Die leek goed vertrokken te zijn, maar het boterde toch niet helemaal tussen de rensters voorin. Op drie ronden van het einde kwam een grote achtervolgende groep aansluiten en hadden we opnieuw een pelotonnetje van 35 rensters.

Niet veel later besloten Zoe Bäckstedt en Kaia Schmid om aan te vallen op de Sint-Antoniusberg. Met nog een dikke 35 kilometer te gaan bleken Bäckstedt en Schmid veruit de twee sterkste vrouwen in koers te zijn. Het duo werkte goed samen en fietste al snel een stevige voorsprong bijeen.

Op de laatste beklimming van de Wijnpers probeerde Bäckstedt de Amerikaanse wel eens van zich af te schudden, maar dat bleek onbegonnen werk. De Amerikaanse Schmid zat snel op het wiel en rekende op haar sprint om het af te maken, maar dat lukte dus niet. De twee wachtten in de slotkilometer lang om hun sprint in te zetten en bleven eindeloos naast elkaar rijden. Uiteindelijk werd het een nek-aan-nekrace en kwam Bäckstedt met een wiel voorsprong over de streep.

Hoe deden de Belgen het?

De beste Belgische in koers was zoals verwacht Marith Vanhove. De 18-jarige West-Vlaamse was mee in de eerste vlucht en bleef nadien goed meedraaien in het achtervolgende groepje op de koploopsters. Vooraf zei ze dat ze met niets minder dan een medaille tevreden zou zijn, maar dat is dus niet gelukt. De Belgische kampioene finishte uiteindelijk als zevende.

De tweede beste vrouw in koers was Jade Linthoudt (17), die zich in het uitgedund peloton nestelde. Voor Julie Hendrickx (18) en Fien Masure (18) verliep het WK dan weer een stuk minder vlot. De onfortuinlijke Masure was al snel betrokken in een valpartij en kon die achterstand nooit meer goedmaken.

Verder nog iets opvallends dat u moet weten?

Opvallend is het stilaan niet meer, maar het regende opnieuw valpartijen. Laat ons hopen dat de jeugdige onbezonnenheid er voor iets tussen zit en dat de vrouwen zaterdagnamiddag en de mannen zondag langer kunnen recht blijven.

Uitslag

1. Zoe Bäckstedt (GBR) 75 km in 1u55’33”

2. Kaia Schmid (VS) zelfde tijd

3. Julie Riedmann (DUI) 57”

4. Elise Uijen (NED) z.t.

5. Makayla MacPherson (VS) z.t.