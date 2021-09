Titelverdediger Julian Alaphilippe ook nu weer bij de favorieten: “Maar dit parcours is onvoorspelbaar”

Hij had grote baas Patrick Lefevere de voorbije dagen niet gehoord en verwachtte hem ook niet te horen. Aanbevelingen uit het kamp van zijn werkgever zouden er dus niet komen, zei Alaphilippe op een grasveldje voor het ploeghotel in Waver. “Maar hij zal het niet erg vinden als ik zondag opnieuw wereldkampioen ben. Want dat is de ambitie.”

Eén jaar geleden vond Alaphilippe in Imola een WK-parcours dat hem zat als gegoten. Het parcours in Leuven is van een andere orde. “Een scenario valt er op dit parcours niet te schrijven”, klonk het. “Vorig jaar wist ik waar ik moest aanvallen. Zo’n plaats heeft dit parcours niet. Op papier is het minder lastig maar het kan eigenlijk overal gebeuren. Ik verwacht bijgevolg een slopende wedstrijd waarbij positioneren heel belangrijk zal zijn.”

Alaphilippe oogde alvast ontspannen. “Wereldkampioen worden was een doel en dat is intussen bereikt. Het zorgt ervoor dat ik zondag serener dan ooit aan de start zal staan. Ik heb een jaar lang geprobeerd de trui waardig te dragen. Wat wel voor extra stress en minder bewegingsvrijheid zorgde. Maar om mijn jaar samen te vatten: ik heb nergens spijt van.”

Favoriet Van Aert

Alaphilippe reed de voorbije weken onder meer de Ronde van Groot-Brittannië en geraakte danig onder de indruk van Wout van Aert. “Het is duidelijk dat dit WK voor hem een groot doel is en het zou voor hem fantastisch zijn, mocht hij winnen”, aldus de Fransman. “Dus ja, hij is de favoriet. En een spurt met Van Aert is iets wat we beter toch vermijden. Maar ik ga mijn wedstrijd niet enkel afstemmen op Van Aert of het Belgische team. Op dit parcours zijn er heel veel renners die wereldkampioen kunnen worden. Wij gaan gewoon onze koers rijden. Wat dat inhoudt? De tactische bespreking is morgen (zaterdag, red) pas. Ik reken alvast op bondgenoten, landen die net als ons niet afwachtend zullen koersen.”

Van de Franse ploeg die Alaphilippe vorig jaar naar de wereldtitel begeleidde, blijft enkel Valentin Madouas over. Alaphilippe: “De ambitie is echter dezelfde: wij willen winnen. In vergelijking met vorig jaar ben ik deze keer niet de enige Fransman die kansen heeft. Maar er is veel anders dan vorig jaar: ander parcours, minder voorspelbaar. En we kwamen vorig jaar rechtstreeks uit de Tour. Nu was de opbouw helemaal anders, heb ik terug conditie moeten opbouwen. Wat me trouwens goed is gelukt: ik voelde elke week beterschap.”