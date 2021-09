Dustin Johnson is op dreef in de Ryder Cup. — © ISOPIX

Na de eerste dag van de Ryder Cup telt Team USA een voorsprong van 6-2 ten opzichte van titelverdediger Team Europe. Na de ochtendsessies met 3-1 te winnen deed het blauw-rode team dat in de four balls nog eens over. Morgen zullen de Europeanen uit een ander vaatje moeten tappen of het wordt een “Whistling Win”, verwijzend naar de baan Wisthling Straits, voor Team USA.