Vlaamse regering heeft begrotingsakkoord: geen aanpassing van dienstenchequeprijs en belastingvoordeel voor laagste lonen

Bij de start van de besprekingen werd nog uitgegaan van 2 miljard euro. Volgens de laatste berekeningen is dat gedaald tot 1,8 miljard euro, valt te horen in kringen van onderhandelaars. Vooral de hoge inflatie speelt in het voordeel van de regering.

N-VA wou bij de start van de discussie graag de helft van het tekort wegwerken tegen 2024. Volgens de eerste info zou er niet geraakt worden aan de prijs van de dienstencheques, noch aan de fiscale aftrekbaarheid.

Ook de jobbonus zou worden uitgevoerd voor loontrekkenden en zelfstandigen, wat betekent dat de laagste lonen een maandelijks belastingvoordeel van 50 euro krijgen.

Maandag geeft de regering alle details, in de Septemberverklaring in het parlement. Daar moet duidelijk worden waar de regering wel het mes gaat zetten.