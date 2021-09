In 2001 besliste Rick de Leeuw (60) zonder plan te gaan leven, en zo komt het dat hij nu toe is aan zijn vijfde soloplaat én dat we hem zondag aantreffen in ‘De Columbus’. “Het voorbije anderhalf jaar was vreemd”, zegt hij. “Nu alles weer begint, merk ik hoe belangrijk het is om mijn werk te kunnen tonen.”