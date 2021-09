“Voor corona betaalde de helft van de patiënten elektronisch, nu is dat al 80 à 90 procent”, zegt Pieter-Jan Van Landegem, huisarts in Hasselt. — © Serge Minten

Hasselt

Bij de huisarts wordt er amper nog met cash geld betaald. “Het elektronisch betalen is al een tijdje in opgang, maar door de coronacrisis is die omslag helemaal gemaakt”, zegt Luc Hendrix, voorzitter van de Limburgse huisartsen. “Ruim tachtig procent van de betalingen gebeurt nu elektronisch.”