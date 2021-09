Regenboogjurk van K3 nu ook voor jongens

Dat K3 niet langer uitsluitend een vrouwenzaak is, mag al blijken in K2 zoekt K3. Maar ook in hun merchandise trekt Studio 100 de lijn door. Het gekende regenboogpakje van K3 krijgt een update en is voortaan ook beschikbaar voor jongens. Naast het jurkje komt er een ensemble van een broek met T-shirt.

Hanne en Marthe stelden hun nieuwe outfit vrijdagavond voor op de Nederlandse televisie bij Johnny de Mol. Het traditionele wit in hun pakje wordt ingeruild voor een felle blauwe kleur, maar de regenboog blijft op post. Mits de toevoeging van een extra paarse streep, als symbool voor de LGBTI+-gemeenschap.

Zelf trok K3 de nieuwe outfit nog niet aan. Dat doen ze pas in de finale van K2 zoekt K3, waar een vervanger voor Klaasje wordt gezocht. De wedstrijd is momenteel te zien in Vlaanderen op VTM en start vanavond in Nederland op SBS6. Of de vervanger van Klaasje een jongen of een meisje wordt, blijft dus nog enkele weken afwachten.(dvg)