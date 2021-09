Mark Cavendish snoert criticasters de mond: “Ik kan niet alleen sprinten, maar ook echt koersen”

Mark Cavendish is zondag tijdens de WK wegrit een van de bekenden bij de Britse wielerploeg. En de sprintbom van Deceuninck-Quick Step gelooft ook sterk in de kansen van Groot-Brittannië. Al wilde hij ook even laten weten dat hij niet alleen kan sprinten, maar ook een koers kan rijden.

Cavendish werd tien jaar geleden in Kopenhagen wereldkampioen. Of hij dat kunststukje deze zondag nog eens zou overdoen, zou heel straf zijn. Maar Cavendish zelf ziet wel realistische kansen voor de Britse ploeg, die door Tom Pidcock en Ethan Hayter aangevoerd zal worden. “Ik voel me goed. De helft van het team is jonger dan ik toen ik tien jaar geleden de wereldtitel won en dat maakt dat ik me behoorlijk oud voel, maar het is goed zo. We hebben gisteren verkennend gereden en we willen een plan uitvoeren”, vertelde de Brit aan een groepje journalisten.

“We hebben een goed samengesteld team dat zich aan situaties kan aanpassen. De races zullen onvoorspelbaar zijn, en het belangrijkste hier zal cohesie zijn. Ik heb het gevoel dat we dat hebben en hopelijk zal dat leiden tot een goed resultaat. Het is altijd een eer om Groot-Brittannië te mogen vertegenwoordigen. Dit is een klassieker en ik geloof dat de mensen denken dat ik alleen maar achter acht mensen kan zitten om te sprinten, maar ik kan ook een koers rijden. Ik kan me aanpassen aan situaties. Ik rijd voor een Belgische ploeg en ik heb al veel wedstrijden gewonnen in België”, aldus de 34-voudige Tourritwinnaar.

Ethan Hayter (links) — © ISOPIX

Hayter en Pidcock

Hoewel de resultaten, buiten een zilveren medaille voor Cavendish op het WK van 2016 in Qatar, de laatste jaren nogal tegenvallend zijn, heeft de sprintveteraan het volste vertrouwen in zijn teamgenoten Pidcock en Hayter. “Ethan reed het grootste deel van de Tour of Britain aan de leiding, voor hij op de laatste dag verloor van Wout van Aert, de uitgesproken favoriet voor de wereldkampioenschappen. Hij is goed.”

“Of Tom in vorm is, weten we niet maar hij reed een stormachtige rit in De Brabantse Pijl en ik denk dat hij met meer ervaring meer wedstrijden zou hebben gewonnen aan het begin van het jaar. Mensen vergeten ook dat hij nog een kind is. Dit is pas zijn tweede jaar als prof en er is geen twijfel over hoe goed hij is. Hij is een Olympisch kampioen. Hij is een aardige jongen en hij ligt goed in de groep”, vervolledigde Cavendish.