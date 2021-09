Man die vijf agenten verwondde in Sint-Jans-Molenbeek blijft onder elektronisch toezicht

Karim K., de man die maandagvoormiddag vijf agenten verwondde in Sint-Jans-Molenbeek, blijft nog minstens een maand onder elektronisch toezicht staan. Dat heeft de Brusselse raadkamer vrijdag beslist. De man is in verdenking gesteld voor opzettelijke slagen en verwondingen met werkonbekwaamheid ten aanzien van politieambtenaren, ongewapende weerspannigheid, bedreigingen door gebaren of zinnebeelden met een aanslag op personen waarop een criminele straf is gesteld.

Het incident deed zich maandagvoormiddag omstreeks 10 uur voor op de hoek van de Gentsesteenweg en de Alphonse Vandenpeereboomstraat in Sint-Jans-Molenbeek. Een motoragent ging er over tot de controle van het voertuig van de man omdat die een verkeersovertreding had begaan. Tijdens die controle bleek dat de boorddocumenten van het voertuig niet in orde waren, waarop de agent aanstalten zou gemaakt hebben om het voertuig in beslag te nemen.

Karim K., die zou kampen met privéproblemen, verzette zich daartegen en begon uit frustratie met een autokrik op zijn eigen voertuig te slaan. De motoragent vroeg bijstand aan andere ploegen, maar bij aankomst van die versterking zou de situatie uit de hand gelopen zijn. Toen één van de agenten K. langs achter vastgreep om de man te boeien, zou K. zich omgedraaid hebben en de agent weggeduwd hebben, waarna ook ander agenten in de klappen deelden. Een anti-overvalbrigade die in versterking kwam, kon de man uiteindelijk intercepteren op de Gentsesteenweg.

Drie politieagenten werden zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, en twee anderen raakten lichtgewond. Alle agenten konden intussen het ziekenhuis verlaten, maar zijn wel tijdelijk arbeidsongeschikt.

Karim K. werd na zijn arrestatie door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst, weliswaar onder de modaliteit van het elektronisch toezicht. Die voorlopige hechtenis is nu met een maand verlengd.