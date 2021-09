Tongerse huisarts voor tuchtraad omdat ze coronavaccin afraadt aan patiënten

Een Tongerse huisarts moet binnenkort voor de tuchtcommissie van de Orde van Geneesheren verschijnen omdat ze patiënten adviseert om het coronavaccin te weigeren. In de praktijk van de arts hing een affiche met de boodschap dat ze niet in coronamaatregelen of het coronavaccin gelooft. En ook op sociale media deelt de arts antivax-berichten. De Eerstelijnszone Zuid-Oost Limburg verwittigde de politie en schakelde de Orde van Geneesheren in. De huisarts hangt nu een sanctie boven het hoofd: en die kan gaan van een blaam tot een effectieve schorsing.