John van den Brom wil reactie van spelersgroep tegen Seraing na 4-2 pandoering op Antwerp

Maar eerst de sport. Zo is er vandaag geloot voor de zestiende finales van de Belgische voetbalbeker, de Croky Cup. Tweede amateurclub Belisia trekt naar AA Gent, Lommel moet naar Charleroi, STVV maakt de verplaatsing naar Seraing en titelverdediger Racing Genk start het bekeravontuur op het veld van eerste amateurploeg Sint-Eloois Winkel Sport. Dat is allemaal voor eind oktober, eerst is er de competitie waar Racing Genk de 4-2 nederlaag van eergisteren tegen Antwerp wil doorspoelen met een zege komende zondag thuis tegen Seraing.