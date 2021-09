UHasselt wil internationale positie versterken

De UHasselt wil de komende jaren haar internationale positie versterken. Eén van de absolute prioriteiten is om meer studenten studie- of onderzoekservaringen in het buitenland te laten opdoen door bijvoorbeeld zomerscholen of semesteruitwisselingen. Daarnaast wil de universiteit meer buitenlandse docenten en studenten aantrekken én zet het sterk in op projecten rond ontwikkelingssamenwerking. Rector Bernard Vanheusden benadrukt wel dat de universiteit met deze internationale blik de regionale rol zeker niet loslaat.