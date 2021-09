Zijn gebrek aan charisma, daar is hij trots op: Olaf Scholz, topfavoriet om Angela Merkel op te volgen

De kans is reëel dat de CDU na zestien jaar wordt onttroond. SPD-kandidaat Olaf Scholz is volgens de peilingen goed op weg om de Duitse verkiezingen te winnen. Zijn rivalen hebben er een potje van gemaakt. Zelf heeft hij de kiezer ervan overtuigd dat hij de kroonprins van Merkel is. Ze geloven hem op zijn woord. Zelfs al hangt er meer dan een schandaaltje rond de centrumlinkse kandidaat.