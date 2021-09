Mathieu van der Poel voor WK: “Het is sowieso een risico om met Wout van Aert naar de streep te rijden”

Mathieu van der Poel is naar eigen zeggen klaar om “een rol van betekenis te spelen” tijdens de WK wegrit van zondag. Dat het een lange en zware koers zal worden en dat van Aert de topfavoriet is, ziet ook hij. Maar ook andere namen maken kans.

“Ik ben heel blij dat ik er zondag op dit uniek kampioenschap kan bij zijn. België is een echt koersland en ik ken de wegen ook van uit de Brabantse Pijl en de Primus Classic. Na het hoogtepunt met de gele trui in de Tour is het allemaal tegengevallen. Heb er alles aan gedaan om hier aan de start te kunnen verschijnen. Momenteel voel ik me ook wel best OK. Dat ik geen ideale voorbereiding heb gehad, weten we maar ik zou hier niet starten als ik niet het gevoel had dat ik een rol van betekenis kan spelen. Eigenlijk stem ik mijn koers niet vaak af op iemand anders. Al zal ik zondag in elk geval wel verstandiger moeten koersen om mijn krachten goed te kunnen verdelen. Ik ga ervan uit dat het tijdens de koers wel zal lukken met mijn rug”, vertelde een relaxte van der Poel.

Slijtageslag

Net zoals op elk WK is van der Poel zich ervan bewust wat er op het programma staat. “Ik denk dat de Flandrienlus de koers hard zal maken. Denemarken, dat met een heel sterke ploeg naar Leuven is afgezakt, en het Italiaanse blok hebben er bijvoorbeeld baat bij om de koers zo lastig mogelijk te maken. Bij de lus zal er zeker niet traag gereden worden. Bovendien zullen de echt goeie renners zich er niet laten afrijden. Zonder conditie ga je niet ver komen in deze lange en zware koers. Sowieso dat het een slijtageslag zal worden, maar ik denk wel dat dit parcours mij perfect op het lijf geschreven is. De meeste renners zullen mij ongetwijfeld wel in de gaten houden”.

© GEERT TRESIGNIE

Van Aert topfavoriet maar ook nog andere kanshebbers

Dat Wout van Aert de te kloppen man is, staat ook voor van der Poel buiten kijf. Al zullen ook andere renners een kans maken volgens hem. “De (tactische) besprekingen met de ploeg moeten nog komen, maar ik denk wel dat ik een speerpunt kan zijn. Maar natuurlijk wel niet zoals bij de Belgen. Van Aert is sowieso de topfavoriet en ik denk ook dat hij de meeste kansen heeft. Maar weinigen zijn sneller dan hem op het einde. Het is dus sowieso een risico om met hem naar de finish te rijden. De Ronde van Vlaanderen van twee jaar geleden was anders dan deze koers. We gaan zien hoe het loopt. Al geloof ik ook niet dat België alleen op Wout inzet. Dat hij de kopman is, is logisch maar bijvoorbeeld met Evenepoel zal er ook wel een tactisch plan zijn uitgewerkt. Maar ook Colbrelli is een gevaarlijke klant om rekening mee te houden, naast de andere Italianen en de Denen. Daarnaast zie ik Alaphilippe en Caleb Ewan ook nog wel meegaan”.

© BELGA

Blik op de toekomst

Van der Poel gaf ook al kort een inkijk in zijn verdere agenda. “Het veldrijden ga ik in de toekomst wel wat afbouwen. Al ga ik sowieso mijn titel verdedigen in Amerika. Mountainbike blijft het voornaamste. Dat staat hoog aangeschreven bij mij. Maar nu eerst de focus op zondag en daarna op Roubaix. Ik hoop daarna wat langer te kunnen rusten”, besloot van der Poel.

