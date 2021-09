US Open-winnares Emma Raducanu zoekt nieuwe coach

De Britse tennisster Emma Raducanu, twee weken terug verrassend winnaar van het US Open, heeft afscheid genomen van haar coach Andrew Richardson. Dat maakte ze vrijdag bekend. Een nieuwe coach is er nog niet.

De 18-jarige Raducanu won als eerste kwalificatiespeelster in de geschiedenis het Grand Slam in Flushing Meadows, New York. Ze steeg daardoor van de 150e naar de 23e plaats op de wereldranglijst en zoekt nu een coach met WTA-ervaring.

“Op dit moment in mijn carrière, waarop ik het tegen ‘s werelds beste speelsters ga moeten opnemen, heb ik iemand met meer ervaring op dit niveau nodig”, verduidelijkte Raducanu haar beslissing. “Ik heb iemand nodig die het allemaal al eens beleefd heeft en me bij de hand kan nemen, want voor mij is het nog allemaal nieuw.”

Wie die nieuwe coach moet worden is nog niet duidelijk. “Ik heb zelfs nog geen naam in mijn hoofd”, zei Raducanu.