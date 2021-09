David Lappartient herkozen als voorzitter van de UCI

Lappartient staat sinds september 2017 aan het hoofd van de UC. Voordien was hij voorzitter van de Europese wielerfederatie UEC. “Fietsen is onze passie. Het is wat ons samenbrengt, het is de sleutel. Ik wil blijven bijdragen aan de ontwikkeling van de wielersport,” zei Lappartient na zijn herverkiezing. De volgende verkiezingen staan gepland in 2025, in Rwanda.

De UCI kondigde ook aan dat vier nieuwe landen zijn toegelaten tot het wereldbestuurslichaam: Zuid-Soedan, Equatoriaal-Guinea, de Salomonseilanden en Vaticaanstad. Op zaterdagavond vindt in Leuven een gala plaats ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg, waarvoor veel voormalige kampioenen zijn uitgenodigd.