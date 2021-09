Man ontdekt netwerk van tunnels en kamers achter boekenkast van 500 jaar oud huis: “Er beweegt daar iets”

Een Britse man merkte op oude foto’s van zijn huis - dat al eeuwen familiebezit is - een doorgang in de bibliotheek op, maar hij kon die deur niet meer vinden. Freddy Goodall (23) ontdekte dat er achter de boekenkast een verborgen luik zit, dus besloot hij de mysterieuze ruimte te verkennen. De jonge projectontwikkelaar vond een netwerk van tunnels en kamers, die werden gebruikt door bediendes om in lang vervlogen tijden ongezien door het landhuis te lopen. “Deze ruimte is zo groot”, klinkt het wanneer Freddy door een duistere kamer loopt. “Er beweegt daar iets.”