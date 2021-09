Buurt vangt glimp op van Kanye West in Wijnegem: “Tof dat hij hier komt wonen”

Wijnegem

Kanye West mag dan een wereldster van formaat zijn, in de Stokerijstraat in Wijnegem, waar de Amerikaanse rapper een optrekje zou hebben gekocht in de Kanaalsite van Axel Vervoordt, zijn de meeste bewoners maar weinig onder de indruk van dat nieuws. Kanye wie? Er wordt eens goed gelachen tot daar ineens een man met capuchon over het hoofd getrokken aanstalten maakt om in een zwarte Mercedes te stappen waarvan de motor al een hele tijd aan het draaien is. “Is hij dat?”