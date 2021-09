Acteur Larry Wilcox krijgt opvallende gastrol op academische openingszitting

De serie zou op die zender zes seizoenen lopen en nadien onuitputtelijk in de rest van de wereld worden herhaald. De twee hoofrolspelers waren de slordige Erik Estrada (Frank 'Ponch' Ponchorello) en de stipte toen nog vlasblonde Larry Wilcox (Jon Baker). Achter de schermen van CHiPs boterde het niet zo best tussen Estrada en Wilcox. Dat was meteen de reden waarom die laatste in 1982 de serie vaarwel wuifde. Wilcox speelde na CHiPs nog in enkele geflopte tv-series, speelde gastrolletjes in 'Murder She Wrote' en 'MacGyver', en speelde in 1993 samen met ex-college Erik Estrada (48) zichzelf in 'National Lampoon's Loaded Weapon'.Maar wat komt die Jon Baker op de academische openingszitting van de Associatie Limburg zoeken? “Ponch en Baker zijn mijn jeugdhelden”, verklaart Ben Lambrechts die er meteen een foto uit de oude doos bijhaalt. “Een foto genomen in 1980 denk ik. Ik moet zo’n 5 jaar geweest zijn. In elke straat van Vlaanderen waren er minstens vier ‘Crosskes’”, vertelt Ben Lambrechts. “Tuinen met kasseien of klinkers moesten nog aangelegd worden en Vlamingen kenden dat lelijke hekwerk nog niet waardoor we voor én achter de huizen konden doorfietsen. Ik kan de datum thuiswijzen omdat ik de oranje fiets van buurjongen Frank in leen heb. Dat is dus duidelijk voor mijn eerste communie geweest toen ik een prachtig zilveren ros kreeg. Ik was in die tijd helemaal bezield door de legendarisch politieserie CHiPs California Highway Patrol. Ik waande, neen, ik was de bruinharige macho agent Francis ‘Ponch’ Poncherello. Mijn blonde buurjongen Wim Groffi, was mijn recht-door-zee partner Jon Baker. Onafscheidelijk waren we, behalve op deze foto.”“In volledig tenue met een stoere lange leren jas met brede ceinture van mijn oudere broer Kurt geleend”, gaat Lambrechts verder. “De imposante blauwe-witte motorhelm had ik overgeërfd via moederszijde, van Nonkel Pater Franciscaner Luts. Met mijn ‘johnny’ trainingsbroek met obligate dubbele witte lijn en hoge laarzen heb ik als hoeder van de wet ontsnapte criminelen opgepakt, verkeersongelukken voorkomen en snelheidsovertredingen beboet. Ze kwamen zonder pardon met nummerplaat van diens auto, of diens fiets (dat bestond toen ook nog) in mijn bevreesde proces-verbaal notitieboekje. De latere kers op taart was wanneer ik nog een hoorn-voor-op-de-fiets cadeau kreeg bij waarbij ik ook politie-, ambulance of brandweersirenes kan laten loeien tot over de Bolderberg en Viversel. Ik herinner me nog de hoogdagen tijdens de formule 1 in Zolder, waarbij ik gedienstig, in alle talen iedereen de weg wees maar ook streng beboete bij foutparkeren."Past zo’n grapje wel op een ernstige Academische Openingszitting in aanwezigheid van de ‘fine fleur’ van Limburg? “Ach, het is allemaal al ernstig genoeg. Af en toe moet zelfs de strengste regeringscommissaris eens kunnen lachen. Dus ik voorzie graag een grapje op het einde van mijn speeches. Humor werkt nu eenmaal ontwapenend hè.”Foto in bijlage: De vijfjarige Ben Lambrechts als Francis ‘Ponch’ Poncherello in de tuintjes van Heusden-Zolder.