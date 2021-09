SyntraPXL-cursist volgt ’s nachts les vanuit Australië

Maar liefst 15.000 kilometer verwijderd van de campus in Hasselt en toch zat Sean gewoon in de klas. Enkele jaren geleden was het bijna onmogelijk om een praktijkgerichte opleiding vanop zulke afstand te volgen. Vandaag is dat een koud kunstje en dat hebben we mede te danken aan corona. Dankzij een enorme digitalisering en interactieve online klassen kon Sean zijn opleiding gewoon verderzetten vanuit Australië. Hijzelf is heel dankbaar voor deze unieke situatie: “Ik ben echt blij dat ik de lessen kon blijven volgen vanuit Australië. Anders had ik mijn jaar moeten onderbreken en dan verloor ik natuurlijk kostbare tijd”.Down Under Toen Sean aan zijn opleiding begon, had hij zich het jaar anders voorgesteld. Maar plots kwam corona en gingen veel lessen online door. In januari dit jaar stond hij opeens voor een nog moeilijkere beslissing. Sean, van oorsprong Australiër, heeft nog heel wat familie daar. “Begin dit jaar werd mijn vader erg ziek en mijn moeder had haar hand gebroken. Ik zag het als mijn taak om een deel van de zorg tijdelijk op mij te nemen in Australië. Ik zat midden in mijn opleiding en eerst dacht ik aan stoppen. Gelukkig heb ik op aanraden van de docent en leercoach besloten om de opleiding verder te zetten. De lessen zouden door corona toch online doorgaan, dus wat is het verschil tussen hier in België of in Australië les volgen. Dat was de beste keuze.”Les vanaf middernacht De digitale leeromgeving was perfect voor Sean, maar toch is les volgen vanuit de andere kant van de wereld niet altijd evident: “Ik volg een voltijdse dagopleiding, dus dat betekent dat ik normaal door de dag les heb. De lessen namiddag starten rond 13 uur maar bij mij was het dan natuurlijk al bijna middernacht. Ik volgde het liefst live les met mijn klas. In het begin was dat wel zwaar. Gelukkig wende het snel met als pluspunt dat ik door de dag nog allerlei andere dingen kon doen.”Het is dankzij de online lessen dat Sean dit kon waarmaken, en die hadden volgens hem nog een ander voordeel: “De opnames van de lessen gebruikte ik altijd om te studeren. Het is echt ideaal dat je alle lessen zo gemakkelijk opnieuw kan bekijken.”Ondanks het feit dat Sean gewend geraakte aan de online omgeving, miste hij de fysieke campus en klas toch wel. Gelukkig geraakte zijn vader aan de beterhand en kon hij zijn terugreis net op tijd plannen voor het examen. “Het examen stond op 11 juni gepland en ik wou koste wat kost fysiek deelnemen. Ik heb een vlucht geboekt op 8 juni en het vliegtuig landde een dag later in België. De donderdag heb ik gebruikt om te studeren en die vrijdag heb ik dan het examen afgelegd. Met succes, want ik ben geslaagd! Nu is het uitkijken naar de fysieke lessen in september. Al blijf ik wel fan van de online lessen, maar liefst in combinatie dan met de echte klas.”