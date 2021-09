REACTIES WK BELOFTEN. Thibau Nys na mooie zesde plek: “Meer kruipen dan sprinten in de finale”

Geen nieuwe medaille voor Thibau Nys na zijn Europese titel in Trento. De 18-jarige belofte werd in Leuven als eerste Belg knap zesde. De wereldtitel was voor de Italiaan Filippo Baroncini, die deze overwinning als “een droom” omschrijft.

Wereldkampioen Baroncini: “Het is een droom. Het was een heel stressvolle dag vandaag voor mij en voor iedereen. Dit is een overwinning waar ik al heel mijn leven van droomde. Alles was perfect, we vielen aan in de finale en het ging dankzij het team allemaal goed. Een grote emotie voor mij. Ik dacht alleen maar om te blijven gaan.”

Thibau Nys gaf een eerlijke analyse na zijn mooie zesde plaats: “Er zat niet meer in vandaag. Heb er het meeste uitgehaald, maar we hadden ook tegenslag door de ploegmaats die vielen. Daardoor spelen we twee belangrijke pionnen kwijt. Stan (Van Tricht) is nog wel kunnen terugkomen, maar zeker niet op volle kracht. De jongens hebben zich echt doodgereden om alle gaten te dichten. Florian (Vermeersch) reed bijvoorbeeld een ongelooflijk sterke wedstrijd”, verklaart Nys.

De vele valpartijen waren de boosdoener. “Het ging er ongelooflijk nerveus aan toe. Ik had wel zoiets verwacht op een wereldkampioenschap maar zo heb ik het nog niet vaak meegemaakt. Iedereen wilde gewoon vooraan zitten en dat in combinatie met mannen met minder ervaring, dan gebeurt er zoiets.”

“Op het einde waren we met te weinig volk waardoor we op halve kracht verder moesten. Beetje malchance, maar het was uiteindelijk meer kruipen dan sprinten voor mij in de finale. Ik ben op mijn waarde geklopt vandaag. Ik kon zeker overleven in deze koers maar veel meer dan dat niet. Het feit dat ik nog top 10 rijd, is het bewijs dat ik een goede dag had en bij de sterksten van de koers zat. Ik kan alleen maar tevreden zijn, ben zeker niet teleurgesteld. Dit maakt mijn Europees kampioenschap misschien alleen maar mooier”, aldus Nys.