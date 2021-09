Niet alleen rond: de vijf types achterwerken (en de beste onderbroek voor jouw vorm)

Je hebt ze in alle maten en vormen, maar volgens een ‘kontjesexpert’ zijn alle achterwerken in te delen in vijf types. En voor elke soort is er dan weer een stijl van onderbroekje die jouw derrière het allermooist doet uitkomen.

Kontjesexpert, het is helaas geen écht beroep. Maar de Amerikaanse plastisch chirurg Matthew Schulman zag in zijn carrière al 50.000 achterwerken van over de hele wereld passeren op spreekuur. Aan het tijdschrift Cosmopolitan legde hij uit dat ze in te delen zijn in vijf categorieën. Een en ander hangt af van de positie van je bekken en heupen, van de hoeveelheid vetweefsel, hoe lang je spieren zijn … Doe de test en kijk welk type jij bent. Elk antwoord is goed, want iedereen is bootylicious.

1. Vierkant

© Shutterstock

Wat? Je heupen en de buitenkant van je dijen lopen loodrecht naar beneden en vormen een vierkant.

Bekende billen? Miley Cyrus en Gwyneth Paltrow zijn je billenbesties.

Ondergoed? Bikini, tanga, string … Wil je een rondere look? Kies dan een hoger model.

2. A-vorm

© Shutterstock

Wat? Heb je een peervormig figuur? Dan heeft je poep waarschijnlijk een A-vorm: vanaf de heupen iets wijder naar beneden, zoals de letter A.

Bekende billen? Shakira

Ondergoed? Hoog uitgesneden slipjes (van bikinimodel tot string) doen het goed.

3. Rond

© Shutterstock

Wat? Rond of een o-vorm.

Bekende billen? Kim Kardashian, Beyoncé, Jennifer Lopez

Ondergoed? Een string of tanga werkt goed voor dit type achterwerk. Wil je toch iets meer stof? Kies dan slipjes met hogere uitsnijding.

4. V-vorm

© Shutterstock

Wat? Je bekken en heupen vormen de letter V. Deze vorm komt vaker voor bij vrouwen met brede schouders en een smalle taille.

Bekende billen? Cindy Crawford

Ondergoed? In een shortie komen je billen mooi tot hun recht.

4. Omgekeerd hart

© Shutterstock

Wat? Rond, maar tegelijk ook iets smaller bovenaan de heupen, zoals een hart dat omgekeerd staat.

Bekende billen? Rihanna

Ondergoed? Alle types, maar best wel met een lagere uitsnijding.