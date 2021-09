Remi De Smet deed al tonnen ervaring op in musicals, maar droomt nu van een carrière bij K3. “Ik wil tonen dat het oké is om te zijn wie je bent.” — © VTM

Hij zong naast Jelle Cleymans en Free Souffriau in musicals van Studio 100, en heeft zelfs al een eigen Wikipedia-pagina. Maar sinds vorig weekend kent u Remi De Smet (19) vooral als nieuwe topfavoriet in ‘K2 zoekt K3’. Ook hij droomt luidop over een toekomst naast Hanne en Marthe. “Ik voel me geboren voor het podium.”