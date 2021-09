Eerste team Sunville Tigers strijdt voor kampioenschap

Het eerste team van de Zonhovense club Sunville Tigers is actief in de tweede divisie van het Belgische baseball. Na winst afgelopen weekend tegen nummer twee in het klassement, Brasschaat Braves, versterkten ze hun eerste plaats met nog maar één wedstrijd te gaan. De Sunville Tigers hebben een knappe reeks neergezet met maar liefst 11 gewonnen wedstrijden op 14.

Een promotie naar de eerste divisie in 2022 zou de club dichter brengen bij het ultieme doel om binnen enkele jaren te kunnen meedraaien in Division Gold, de hoofdklasse in het Belgische baseball. Zondag 3 oktober staat de laatste wedstrijd op het programma. Dit belooft nog een spannende afsluiter te worden tegen Zottegem Bebops, die momenteel derde geplaatst staat in de ranking. Sunville Tigers nodigen dan ook graag alle supporters en sympathisanten uit op de Basvelden in Zonhoven om 14u30 voor deze kampioenenmatch.