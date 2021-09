Nederlandse Hulst organiseert het WK veldrijden van 2026

De Internationale Wielerunie (UCI) heeft de organisatie van het WK veldrijden van 2026 toegewezen aan het Nederlandse Hulst in Zeeland. Een exacte datum voor het WK is er nog niet. In Hulst, waar met de Vestingcross al jaren een Wereldbekermanche wordt georganiseerd, was de blijdschap groot.

“Dit WK wordt een van de grootste sportieve evenementen in de geschiedenis van Zeeland”, voorspelde de Zeeuwse gedeputeerde Jo-Annes de Bat. “We hadden in het verleden natuurlijk al de finishes van de Tour en de Giro. Dit is van een vergelijkbare orde. De toekenning van dit WK geldt als een erkenning voor het wielerbeleid dat we al jaren voeren in onze provincie.”

Burgemeester Jean-Paul Hageman ging nog een stapje verder. “Dit is niet alleen een unicum voor Zeeland, maar een once-in-a-lifetime evenement voor een gemeente als Hulst. We zijn intussen wel wat gewoon met de 10 à 15.000 toeschouwers voor de Vestingcross, maar dit WK - met makkelijk 2 tot 3 keer zoveel publieke belangstelling - wordt echt een mijlpaal in de geschiedenis van onze stad.”

De komende WK’s veldrijden vinden plaats in het Amerikaanse Fayetteville (2022), het Nederlandse Hoogerheide (2023), het Tsjechische Tabor (2024) en het Franse Liévin (2025). Dit jaar ging de wereldtitelstrijd door in Oostende. Daar pakte de Nederlander Mathieu van der Poel zijn vierde wereldtitel bij de profs.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(belga)