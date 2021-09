Op het kruispunt Heidestraat-Breeërsteenweg in Kinrooi botsten vrijdag om 9.10 uur twee auto’s. Een man (53) uit Bree raakte hierbij gewond.

In Ophoven, ter hoogte van de rotonde op Drietak, verloor een automobilist de controle over het stuur. De auto kwam tegen een verlichtingspaal tot stilstand. Een vrouw (66) uit Kinrooi was gewond. ppn