Kenenisa Bekele mikt in Berlijn op wereldrecord: “Twee jaar geleden was ik bang, nu heb ik vertrouwen”

De Keniaan liep zijn toptijd in 2018, ook in Berlijn. Op het parcours in de Duitse hoofdstad werden sinds 2003 liefst zeven wereldrecords gelopen bij de mannen.

“Twee jaar geleden was ik naar hier gekomen om mijn persoonlijk record te verbeteren, maar ik had wat schrik om op wereldrecordtempo te lopen. Maar dit keer ben ik vol vertrouwen en ga ik proberen beter te doen”, zegt de Ethiopiër, die begin dit jaar covid kreeg maar helemaal hersteld is.

De voormalige koning van de piste, die op de 5 en 10 km heel wat successen behaalde, wil na de marathon van Berlijn overigens ook die van New York lopen. De race in de VS staat op 7 november geprogrammeerd. “Na twee jaar zonder marathon wil ik deze kans grijpen. Twee keer lopen in zes weken zal ok zijn”, verzekert hij.

Op vragen over zijn leeftijd, antwoordde de 39-jarige Bekele met de glimlach. “Heel wat mensen maken zich zorgen over mijn leeftijd, maar dat doe ik niet. Mijn leeftijd vormt geen obstakel om een marathon te lopen. Ik heb een goeie energie en ik voel de leeftijd niet. Er resten mij nog enkele jaren om het beste van mezelf te geven en ik heb nog genoeg tijd om mijn doel, het wereldrecord breken, te bereiken.”

De voornaamste tegenstander van Bekele zondag wordt in principe zijn landgenoot Guye Adola. Die liep in 2017 in Berlijn 2u03:46.