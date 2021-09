De helikopter bracht deze uitspraak in de Albert Woutersstraat heel mooi in beeld, en zelfs Michel Wuyts gaf er commentaar op. — © if

Leuven

Twee tags op straat zetten, en meteen in de allereerste wedstrijd van het WK wielrennen in Leuven al door de camera in de helikopter gespot worden. “Dit is wel heel cool”, zegt Jonas Denil, beter bekend als Straatletters.