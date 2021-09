OPROEP. Heeft jouw huis een kleurrijke gevel?

Voor een woonreportage in ons weekendmagazine Billie zijn we op zoek naar kleurrijke gevels. Roze, felblauw of geel: Vlamingen zitten niet meer enkel met een beige baksteen in de maag. Kleur mag, en dat zullen we geweten hebben. Kreeg jouw huis aan de buitenzijde zo’n kleurrijke make-over, met tegeltjes, een likje verf of speciale gevelbekleding met een kleurtje? Of ken je de bewoners van zo’n opvallend huis? Laat het ons weten, en stuur meteen een foto mee, via het formulier hieronder.