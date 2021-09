Zo klinkt Kristen Stewart als prinses Diana in nieuwe trailer van ‘Spencer’

In de nieuwste trailer van ‘Spencer’, de biografische film over prinses Diana, geeft Kristen Stewart nu écht gestalte aan de iconische prinses. De film, die zich afspeelt tijdens een weekendje op Sandringham tijdens kerst, vertelt het verhaal van het moeilijke huwelijk tussen Diana en Charles.

Met de film zou Stewart afstevenen op een Oscarnominatie. Wie de film wil bekijken, kan begin november in de cinemazalen terecht of in oktober op het Filmfestival van Gent.

(tact)