Goed nieuws voor Club Brugge? Dani Olmo is enkele weken out bij RB Leipzig

RB Leipzig zal het dinsdag in het Champions League-duel tegen Club Brugge zonder aanvallende middenvelder Dani Olmo moeten doen. Leipzig-trainer Jesse Marsch maakte vrijdag bekend dat de 23-jarige Spanjaard afgelopen weekend tegen 1 FC Köln een kleine spierscheur in zijn dijbeen had opgelopen. Olmo zal daardoor enkele weken onbeschikbaar zijn.

Volgens Marsch zou Olmo ook tijdens de interlandperiode in oktober niet beschikbaar kunnen zijn voor de nationale ploeg van Spanje. “Het is niet goed, maar het is ook niet zo slecht,” zei Marsch. Olmo had de eerste drie competitiewedstrijden al gemist vanwege zijn deelname aan het Europees kampioenschap en de Olympische Spelen in Tokio.