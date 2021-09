Ruben Bemelmans stoot door naar dubbelfinale in Biel

Aan de zijde van de Duitser Daniel Masur versloeg de Limburger het Filipijns-Deense duo Treat Huey en Frederik Nielsen, die het eerste reeksoofd vormden. Het werd 6-4 en 7-5 na een uur en negentien minuten tennis.

In de finale wachten de Britten Lima Broady en Luke Johnson of de Zwitsers Marc-Andrea Huesler en Dominci Stricker.

De 33-jarige Bemelmans mikt op een 22e dubbeltitel in het Challengercircuit. Met Masur was hij al drie keer aan het feest, waaronder in februari in het Franse Quimper.

In het enkel verloor Ruben Bemelmans (ATP 221) in de eerste ronde van Marc-Andrea Huesler (ATP 159) met 6-3, 3-6 en 7-6 (7/5).