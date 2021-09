Fruit- en oogstfeesten in Batsheers

Het pittoreske Batsheers vormt zondagnamiddag het feestelijke decor voor demonstraties van oude ambachten, decoratief vakwerk en een streekproductenmarkt. Je kan er ook genieten van streetfood, artisanale zoetigheden, streekbieren of cocktails en mocktails. Domein Marsnil serveert wijn en lams van eigen bodem. In De Babbelhut kun je een leuke selfie maken met familie of vrienden. De kids kunnen een potje draaien, een tochtje maken op de huifkar, zich uitleven op het springkasteel of zich laten omtoveren tot een prinses of superheld. “En de jeugdharmonie van Salvia zorgt voor een streepje livemuziek vanaf 14.30 uur”, zegt Michele Houbraken van de dienst Cultuur. “Bovendien is Domein Marsnil een ideale uitvalsbasis voor de wandelaars, want hier passeren zowel de landbouwbelevingsroute als de rode lus van de klaprozenroute.”

De fruit- en oogstfeesten vinden zondag van 13 uur tot 18 uur plaats in de Batsheersstraat. De toegang is gratis. Het volledige programma vind je op www.heers.be/toerisme/evenementen.