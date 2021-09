Vrijwilligers tellen trekvogels op hoogste punt van Wellen

De vogeltrek is een fenomeen dat de mens al eeuwenlang boeit. Op veel plaatsen tellen vrijwilligers in de trekperiode de overvliegende vogels, o.a. naast de kapel van Oetersloven, gelegen op het hoogste punt van de gemeente Wellen.

Hier registreren de ornithologen Pierre Vandersmissen en Theo Schiffeleers de trekvogels. In 2020 werden in de telpost-Oetersloven in totaal 152.700 vogels geteld verdeeld over 71 soorten. De grootste aantallen waren houtduiven (74.663), vinken (27.817) en spreeuwen (13.032). Begin oktober zal de vogeltrek zijn hoogtepunt bereiken. De boerenzwaluwen zijn zowat als eerste vertrokken en in augustus en september 2021 werden er 1.457 geteld. Nochtans kunnen diverse zangvogels nauwelijks geregistreerd worden omdat ze vooral ’s nachts trekken om overdag te rusten en bij te tanken. Bovendien is ’s nachts de lucht stabieler en zijn roofvogels niet actief.