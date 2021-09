OPROEP. SOS rommel: heb jij de gouden tip voor slordige kinderen?

Een huis dat elke dag meer op een binnenspeeltuin begint te lijken (en steeds minder op dat perfecte Instagram-plaatje waar je van droomt). Tieners die vlotjes de weg vinden naar je portemonnee en de voorraadkast, maar niet naar de wasmand. Trapleuningen, stoelen en lades die een vergaarbak worden voor de ‘ik-heb-geen-zin-om-iets-écht-weg-te-leggen’-spullen van de kinderen (en je partner, laten we nu ook niet alles op de kroost steken). Verzuip jij ook in de rommel? Bij Billie gaan we op zoek naar oplossingen. Heb jij zelf de gouden tip of hack waarmee jij je huishouden op orde houdt? Laat het ons hier weten!