Lief van Courtois straalt in sexy lingerie voor Hunkemöller

Mishel Gerzig (24) is het Israëlische fotomodel dat sinds enkele maanden het hart van de Bilzense doelman Thibaut Courtois (29) sneller doet slaan. Toen Courtois in augustus zijn contract bij de Spaanse topclub Real Madrid verlengde, mocht Mishel samen met zijn kinderen Adriana en Nicolás mee op de gezinsfoto. Een teken dat het dik aan is tussen de twee. Maar intussen timmert Mishel dus ook verder haar eigen carrière als fotomodel, onder meer voor Guess en Hunkemöller. In een campagne van het lingeriemerk showt ze naast sportkleding ook sexy lingerie: van een turquoise kanten setje met jarretels tot een zwarte body met kant en lederlook.

Links: Mishel als sexy lingeriemodel. — © Hunkemöller

Mooi meegenomen

Dat het lief van de bekende doelman in de campagne opduikt, is een gelukkig toeval. “We kiezen voor een mix van professionele modellen, en Mishel voldoet volledig aan de look and feel die Hunkemöller nodig had voor deze campagne”, klinkt het bij het lingeriemerk. “Ze is dus bij toeval gekozen, en niet omdat ze het lief van Thibaut Courtois is. Fotoshoots worden vaak ook al maanden op voorhand ingeblikt, dus de kans is groot dat hun relatie toen nog niet bekend was. Het is mooi meegenomen, nu de campagne gelanceerd wordt.”

Mishel met Courtois en zijn kinderen tijdens de contractverlening bij Real Madrid. — © RR

