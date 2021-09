Cian Uijtdebroeks fietst zich in harten van wielerfans na desastreus WK-begin: “Opgeven geen optie”

Dan start je als één van de topfavorieten op het WK in eigen land, maar dan loop (of rijd) je al meteen achter de feiten aan. Het overkwam Cian Uijtdebroeks in de wegrit van de junioren. Maar het 18-jarig toptalent van BORA-hansgrohe toonde meteen wat voor een karakterkop hij is. “De supporters langs de weg hebben mij naar de finish geschreeuwd”, vertelde een emotionele Uijtdebroeks achteraf.

Cian Uijtdebroeks werd al vroeg in koers opgehouden door een val, terwijl voorin de koers ontplofte. Uijtdebroeks stond meteen voor een helse opgave maar twijfelde niet en begon meteen aan kop te sleuren in de achtervolging. Meer zelfs: het tweede peloton kon niet anders dan volgen in zijn wiel, terwijl onze jonge landgenoot (tegen beter weten in) heel de tijd onverstoord aan kop bleef sleuren. Bewonderenswaardig!

Cian Uijtdebroeks: “Ik wou de koers echt uitrijden”

Achteraf stond de jonge Belg met tranen in de ogen de pers te woord. “Ik was helemaal in het begin gevallen, maar toen was er geen schade en kon ik weer aansluiten bij het peloton”, legde Uijtdebroeks uit. “Vijf kilometer verder vielen ze allemaal voor mij, ik kon ze niet ontwijken en ik ging over de kop. Ik moest van fiets wisselen en had heel veel pijn aan mijn rug. Ik twijfelde eerst om door te gaan, want voelde echt steken in mijn rug.”

Uiteindelijk bleef Uijtdebroeks maar doorgaan en keek hij niet meer achterom. “Ik besliste om door te zetten en alles te geven om bij het peloton te raken, maar dat bleek op dit parcours een onmogelijke opdracht. Vanaf dat moment wou ik gewoon zo hard mogelijk naar de finish rijden. Ik wou de koers echt uitrijden. Er kwam geen steun van de renners in mijn wiel, dus heb eigenlijk 120 kilometer alleen gereden.”

Het woord ‘opgeven’ staat niet in Uijtdebroeks’ woordenboek. “Als je start op een wereldkampioenschap in eigen land, mag je niet opgeven. Het publiek heeft mij ook telkens naar boven geschreeuwd op de hellingen. Als je bij de profs in de Tour de France rijdt, moet je ook elke rit op karakter uitrijden. Het was uiteindelijk een goede training.”

